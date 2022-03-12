Тиаго Сантос — Магомед Анкалаев: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC Fight Night

Эксперт и бывший комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Тиаго Сантос — Магомед Анкалаев, который состоится в рамках UFC Fight Night.

Ставка: победа Анкалаева в 4-5 раундах или по очкам за 2.10.

«Впереди у нас главный бой турнира UFC Fight Night, в котором встретятся Магомед Анкалаев и Тиаго Сантос. Я отлично помню, как они проводили свои последние поединки, но здесь, конечно, интереснее то, как они проводили свои последние месяцы.

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Мы знаем, что Магомед Анкалаев относится к тому типу бойцов, которые сосредоточены на тренировках и только на них. У него всё очень хорошо. Сложно себе представить ситуацию, в которой Анкалаев отвлёкся бы от своего пути и заинтересовался бы ещё чем-то. Или был бы недостаточно дисциплинирован в подготовке. Он, в принципе, готовый чемпион UFC, который их пугает тем, что он не медийный и не слишком разговорчив. Но по уровню и по тому, как он может драться, очевидно, что это элитный боец ММА.



Что мы знаем о Тиаго Сантосе? Во-первых, они вместе с супругой Яной Куницкой ждут ребенка, и я говорил с другими бойцами об этом. Они, в свою очередь, говорят, что это очень противоречивая ситуация, которая может тебя как отвлекать и расфокусировать на тренировках, что абсолютно нормально, потому что семья на первом месте. Так и наоборот — давать тебе дополнительную мотивацию.



Но я всё-таки думаю, что это может расфокусировать. Я бы этот компонент занёс в минус во время подготовки. Во-вторых, мы понимаем, что Тиаго Сантос прошёл через тяжёлый бой с Джоном Джонсом и, как многие говорят, после этого боя он уже немного не похож на себя прежнего и чуть-чуть сбавил. Букмекеры практически не верят в Тиаго Сантоса и видят Анкалаева большим фаворитом.



Здесь есть один значимый момент. Дело в том, что Сантос и Анкалаев тренировались вместе, они неплохо знают друг друга. Как мне рассказали, Анкалаев вполне может знать, что Сантос не идеально борется, что его не так трудно контролировать внизу. Думаю, что Магомед Анкалаев этим воспользуется.



Также Анкалаев знает, что у Сантоса есть хороший одиночный удар, и уж точно в первых раундах будет осторожен. Я для себя делаю вывод, что этот бой в целом будет осторожным и неспешным, по крайней мере, в первых раундах. Исходя из этого, я бы предположил, что Анкалаев выиграет, но в 4-5-м раундах либо по очкам».

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