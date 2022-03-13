«Челси» — «Ньюкасл»: ставка Ивана Млечного на матч английской Премьер-лиги

Известный рэп-исполнитель и экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Челси» — «Ньюкасл».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.70.

«В первом круге «Ньюкасл» боролся за выживанием и был внизу турнирной таблицы. В середине первого круга клуб купили шейхи, и было очевидно, что в зимнее трансферное окно будут приобретения. Хватит ли этих усилий, было непонятно, но сейчас очевидно, что хватает.

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В последних восьми турах «Ньюкасл» набрал 20 очков, но не было серьёзных соперников относительно тех, которые находятся в верхней части турнирной таблицы. «Ньюкаслу» повезло с календарём, а матч с «Челси» станет классовой проверкой относительно того, на что они способны в этом сезоне и в дальнейшем в целом.



«Челси» играет по какому-то сумасшедшему графику. Недавно выиграл клубный чемпионат мира, участвует в Кубке Англии, Лиги чемпионов, АПЛ. Очень плотный график, и видно, что Тухелю немного не хватает игроков. Изначально казалось, что «Челси» будет бороться с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за чемпионство, но сейчас так не кажется.



«Челси» поджимает «Арсенал», который располагается на излюбленном четвёртом месте, но там отставание в восемь очков, но есть две игры в запасе, поэтому вполне могут догнать лондонцев и побороться за бронзовые медали.



В этом матче, я считаю, нас ждёт много голов. Пусть это вас не смущает. «Челси» зачастую играет низы, но в последнее время бывают и верхи. «Ньюкасл» хорошо смотрится в атаке, поэтому мой прогноз на этот матч — ТБ 3.5 мяча».

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