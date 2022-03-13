«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч испанской Примеры «Барселона» — «Осасуна».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.97.
«В чемпионате Испании «Барселона» сейчас на ходу, но это не помогло с ротацией состава в еврокубковом матче. В Ла Лиге «Барселона» уже третья, и все расхваливают Хави и новичков каталонского клуба.
«Барселона» — «Осасуна»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
«Осасуна» — команда без задач. Этот коллектив может покусать любого лидера. В последнем туре «Осасуна» обыграла «Вильярреал», который тоже на неплохом ходу. Но у «Осасуны» не сыграет её главный движок — Чими Авила — из-за дисквалификации. «Осасуна» располагается в середине турнирной таблицы и высоко вряд ли поднимется, а вот для «Барселоны» этот матч очень важен со всех точек зрения.
В отличие от матча в Лиге Европы, где Дембеле, Бускетс и другие исполнители вышли после перерыва, так как ротация нужна команде, но сейчас сыграют все основные футболисты. Дисквалифицирован Гонсалес, но его есть кем заменить.
«Барселона» в прошлых очных матчах зачастую выигрывала с разницей в два и более мяча. Здесь можно было бы рискнуть и сыграть с форой (-1) за 1.60. Или же пойти дальше и взять победу «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.97».
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