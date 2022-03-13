«Барселона» — «Осасуна»: ставка Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» – «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» с коэффициентом 2.11.

«Осасуна» — это низовая команда. Забивает немного, но и пропускает тоже мало. Играет в закрытый футбол. Если взять последние матчи, то почти нет таких, где сыграла бы ставка на ОЗ. Команда идёт в середине таблицы, не очень приятная. Безусловно, попытается дать «Барселоне» бой.

«Барселона» — «Осасуна»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Думаю, «Барса» исчерпала лимит невезения в матче с «Галатасараем». Сине-гранатовые владели колоссальным преимуществом, но забить не смогли. Не соглашусь с теми, кто считает, что «Барселона» сыграла плохой матч. Просто так случается, когда соперник вообще не атакует и только обороняется, даже гранду забить бывает тяжело.



В целом у «Барселоны» сейчас много футболистов, широкая обойма, практически нет травмированных. Один в один может обыграть Траоре, который ярко себя проявляет. К тому же против «Галатасарая» не вышли Пике, Бускетс и Обамеянг, которые здесь появятся.



Думаю, что каталонцы проведут очень хорошую игру и много забьют. Главное – открыть счёт, тогда сопернику волей-неволей приходится раскрываться. Дальше это позволит забивать всё больше и больше. Если бы сразу забили туркам, то могли выиграть крупно.



Жду, что «Барселона» забьёт в первом тайме, после чего ещё один или два мяча от неё мы увидим. Моя ставка – Ф1 (-1.5)».

Рой Кин объяснил, почему считает Криштиану Роналду гением.



Газизов: об отмене вылета из РПЛ дискутируют те, кто не знает реальных причин.



Сакки: Доннарумма ошибся, когда выбрал деньги.