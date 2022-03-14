«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: ставка Кирилла Дементьева на матч АПЛ

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют за 1.98.



«Манчестер Сити» по-прежнему главный фаворит АПЛ. Последняя победа над «МЮ» тому явное подтверждение.

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Однако «Кристал Пэлас» не самая простая команда. При Патрике Вийера игра команды изменилась в лучшую сторону. «Кристал Пэлас» уже не сидит всем «автобусом» у своих ворот и пытается играть в более энергичный футбол. В этом помогает присутствие Галлахера, безусловно, главное открытие текущего сезона.



При всём том, что «Манчестер Сити» и в этом матче одержит победу, виктория может оказаться не беспроблемной, особенно с учётом более сложного графика команды Гвардиолы. Мне кажется, что «Кристал Пэлас» с его быстрыми игроками и особенно Галлахером имеет шанс забить.



Я бы предложил здесь ставку обе забьют по линии «Фонбет». Коэффициент хороший, почти двойка», — сказал Дементьев.

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