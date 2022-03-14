«Мальорка» — «Реал Мадрид»: прогноз Ивана Млечного на встречу Примеры

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 28-го тура Примеры cезона-2021/2022 «Мальорка» — «Реал Мадрид».



Ставка: «Реал Мадрид» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.43.



«Мальорка» продолжает сыпаться. В середине сезона казалось, что дела у клуба наладились, но сейчас видно, что, как и на старте сезона, в клубе есть масса проблем. Команда уже скатилась на 16-ю строчку, и от зоны вылета их отделяют всего лишь два очка.

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А при условии, что и «Кадис», и «Алавес» в последнее время стабильно набирают очки, проблема выглядит более чем реальной. «Мальорка» идёт с серией из четырёх поражений подряд, да и календарь на остаток сезона достаточно серьёзный.



«Реал» провёл феноменальный второй тайм в Лиге чемпионов с «ПСЖ». Вряд ли перед началом этого противостояния кто-то всерьёз верил в то, что мадридская команда пройдёт дальше, а уж тем более после окончания первого тайма. Но всё же «Реал» показал характер, а Карим Бензема и Лука Модрич продемонстрировали, в какой феноменальной форме они находятся. Я уверен, что очень много сил «сливочные» потратили на противостояние с «ПСЖ», как физических, так и эмоциональных.



В чемпионате Испании у «Реала» уже имеется достаточно серьёзный задел перед своими преследователями, поэтому они имеют хорошую возможность сконцентрироваться именно на Лиге чемпионов. Думаю, что от этого матча стоит ожидать большого количества голов. Всё-таки «Реалу» сейчас предстоит небольшая перезагрузка после такой фееричной победы над «ПСЖ». А «Мальорка» никогда не славилась большим количеством забитых голов. Мой прогноз на данный матч — мадридский «Реал» не проиграет и итоговый тотал меньше 2.5. Удачи», — сказал Млечный.

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