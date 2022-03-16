«Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Наливайко на встречу АПЛ

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брайтон» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» и ТБ 2.5 за 3.85.



«Обсуждаем ещё один матч чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом».

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«Брайтон», который в целом начал сезон достаточно хорошо, выиграв шесть матчей из семи, сейчас переживает уж точно не лучшие времена. Сначала команда провела серию из 12 матчей без побед, затем что-то выиграть получилось – и теперь опять. Команда проиграла последние пять матчей, и каких-то просветов уж точно не наблюдается.



«Тоттенхэм» в этом сезоне движется с переменным успехом. Казалось бы, что Конте смог раскрепостить команду, наладил общение с Кейном, клуб даже выиграл у «Манчестер Сити», но затем умудрился проиграть «Бёрнли». Так что говорить о том, что Конте окончательно наладил дела в команде, нельзя. «Шпоры» могут собраться на матч с крепкими соперниками, но вот в момент, когда просто нужно набрать очки с аутсайдерами, команда очень часто сыплется.



Но все же я не думаю, что в этом матче «Тоттенхэм» оступится. Совсем недавно команды уже играли между собой в Кубке Англии, и «Тоттенхэм» выиграл со счётом 3:1. И я думаю, что в этой встрече нас ожидают очень похожий результат и сценарий. Мой прогноз на данный матч — победа «Тоттенхэма» и итоговый тотал больше 2.5. «Шпоры» очень часто в последнее время играют верховые матчи, поэтому мне кажется, что и эта встреча не станет исключением. Удачи!» — сказал Наливайко.

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