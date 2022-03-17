«Базель» — «Марсель»: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала Лиги конференций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Базель» — «Марсель» в 1/8 финала Лиги конференций сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 2.26.



«Марсель» в первой игре вёл 2:0, но в концовке позволил «Базелю» вернуться в противостояние. После 1:2 швейцарцы могут попытаться сделать камбэк. Но я в это не очень верю. «Базель» сейчас по составу один из слабейших за последние 15-20 лет. В чемпионате он отстаёт на 12 очков от «Цюриха», и ему ещё надо не подпустить «Янг Бойз». Играть на 2 фронта «Базелю» с нынешней обоймой достаточно тяжело.

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«Марсель» выйдет с понятной задачей. Он умеет неплохо обороняться, а класс его атаки повыше, чем у обороны швейцарцев. Милик в первом матче два мяча забил, и в этой встрече он наверняка о себе напомнит. Думаю, марсельцы начнут аккуратно, посмотрят, что предложит соперник. Главное — не пропустить быстрый мяч, потом уже можно будет перехватывать инициативу.



На мой взгляд, после первого же гола гостей «Базель» потухнет, и дальше уже всё будет происходить в спокойном темпе. Поэтому ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. В первой игре всё должно было заканчиваться 2:0, но тогда марсельцы позволили себе расслабиться. История не повторится», — сказал Титов.

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