«Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Нижний Новгород» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.80.

«В очередном туре команда Александра Кержакова будет принимать команду Паоло Ваноли. Первый серьёзный выездной матч для «Спартака». А вокруг него снова много эмоций, истерики. Он отказывается сотрудничать с «Матч ТВ» в каком бы то ни было направлении, за исключением условий, прописанных в контракте с основным вещателем. В общем, это «Спартак», всегда вокруг все виноваты — и основной вещатель, и судьи, и комментаторы. Старые песни о главном.

Почему «Спартак» ждут большие трудности в Нижнем Новгороде?

Но прямого отношения к матчу с «Нижним» всё это не имеет. «Спартак» в первом круге проиграл «Нижнему» (1:2). В турнирной таблице «Нижний Новгород» всего в трёх очках от «Спартака». В случае победы он сравняется с красно-белыми. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Но какую-никакую игру Паоло Ваноли выстраивает. Что-то получается, что-то нет. Многое построено на эмоциях, но по индивидуальному мастерству игроки «Спартака» выше, чем футболисты «Нижнего».



Вряд ли должна получиться супероткрытая игра. «Нижний» будет играть от обороны, как это было против «Уфы» в последнем туре. Но у «Спартака» впереди есть индивидуально сильные игроки, они могут сделать результат. После поражения от «Краснодара» в прошлом туре «Спартак» может реабилитироваться в матче с «Нижним Новгородом». Мой прогноз — чистая победа «Спартака» за 1.80».

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