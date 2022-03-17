«Нижний Новгород» — «Спартак». Судейский скандал закалит красно-белых

19 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Спартак». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» 19 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» (19.03.2022)

Первый месяц весны перевалил за экватор. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. 19 марта состоятся четыре встречи 22-го тура. В одной из них «Нижний Новгород» примет столичный «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Несмотря на активность в зимнее трансферное окно и смену главного тренера, красно-белые возобновили сезон не лучшим образом. В последних трёх матчах чемпионата России одержали только одну победу — над крепким «Динамо» (2:0). Также потерпели поражения в играх с ЦСКА (0:2) и с ослабленным после ухода легионеров «Краснодаром» (1:2).



Впрочем, во всех перечисленных случаях подопечные Паоло Ваноли выглядели симпатично. В дерби с армейцами и противостоянии с «быками» нанесли на порядок больше ударов, чем оппоненты, и чаще владели мячом. Просто подвела реализация. Впрочем, матч с краснодарцами запомнился ещё и сомнительными решениями главного арбитра — Евгения Кукуляка.



В ноябре 2021 года судья отметился сразу двумя ошибками: отменил гол «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов» и не удалил Бактиёра Зайнутдинова в матче ЦСКА — «Сочи» в 13-м и 14-м турах чемпионата России соответственно. Во втором случае оплошность не сильно повлияла на результат, а вот в первом лишила краснодарцев заслуженных очков.

После поражения от «Краснодара» в матче последнего тура РПЛ «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства. Клуб попросил дать оценку действиям Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых — штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона, который послужил поводом для отмены гола Бакаева, и пенальти в ворота столичной команды за фол Мартинса.

Кроме того, в московском клубе готовы на радикальные меры. Уже выпустили свой протест, в котором поднималась тема судейства. Основной посыл — если судьи не станут честными, красно-белые прекратят медийную активность. А там и до заморозки деятельности в РПЛ недалеко. К слову, солидарен со «Спартаком» и «Рубин» с Леонидом Слуцким. Они также натерпелись в матче с «Ростовом».

«Нижний Новгород» тоже постарался усилиться в зимнее трансферное окно. Заключил контракты с Дмитрием Стоцким, Сильвестром Игбуном, Ларсом Олден Ларсеном, Кириллом Кравцовым и Милсоном. Однако на Игбуна и Ларсена Александр Кержаков уже не может рассчитывать. Легионеры воспользовались разрешением ФИФА и в одностороннем порядке приостановили контракты со своим клубом.

Таким образом, российский специалист вернулся к тому, с чего начал. А именно к проблемам с результативностью. За 21 тур чемпионата России его подопечные забили лишь 19 голов. Меньше только у «Урала» и замыкающих турнирную таблицу «Уфы» и «Химок». К обороне тоже есть претензии: несмотря на схему с пятью защитниками, пропустили 31 мяч.

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Возобновили сезон нижегородцы, соответственно, не лучшим образом. В последних трёх встречах РПЛ с трудом обыграли ослабленный двумя красными карточками «Урал» (1:0), уступили ЦСКА (0:1) и сыграли вничью с «Уфой» (0:0). Также выбыли из Кубка страны, потерпев разгромное поражение от московского «Динамо» (0:3).

Главными надеждами клуба из одноимённого города сохранить прописку в первом по значимости дивизионе России остаются схема с пятью защитниками и упование на осечки противников. В летнее трансферное окно наверняка будет возможность заключить ещё пару-тройку контрактов, но загадывать так далеко в будущее пока бессмысленно.

Красно-белые сейчас выглядят на порядок сильнее. Несмотря на неудачные результаты в последних встречах чемпионата России, могут похвастаться активностью атакующей линии и крупной победой на стадии 1/8 финала Кубка страны над «Кубанью» (6:1). Думаем, в грядущем матче тоже не станут скромничать.

Возьмём лобовую победу «Спартака» за вполне рабочий коэффициент 1.77. Вариант посмелее — П2 всухую за 2.75. Нижегородцы пока забили только с пенальти в ворота «Урала», игравшего в меньшинстве. Да и на своём поле они играют не так надёжно, как на выезде. А москвичам ситуация с судейством наверняка добавит злости, ждём от них уверенной победы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» 19 марта 2022 года

«Нижний Новгород» имеет серьёзные проблемы с результативностью, ослаблен решениями легионеров приостановить контракты с клубом и неудачно возобновил сезон. «Спартак» тоже выдал не очень удачный рестарт, но благодаря усилениям в зимнее трансферное окно выглядит симпатично. Пока есть проблемы с реализацией, однако Паоло Ваноли наверняка найдёт подход к разрешению этой проблемы. Думается, гости одержат победу.



Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 1.77.

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