«Интер» — «Фиорентина»: ставка Егора Титова на матч итальянской Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Серии А «Интер» – «Фиорентина».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.98.

«Интер» прилично затормозил в последнее время. В пяти последних турах только одна победа, да и та над скромной «Салернитаной», пусть и 5:0. И «Интер» уже не первый даже по потерянным очкам. «Милан» опережает соседей на четыре очка. У «Наполи» на одно очко больше, но есть как раз игра в запасе. Поэтому сейчас жизненно важно победить «Фиорентину».

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«Фиорентина» после ухода Влаховича как-то сникла. Это касается не столько результатов, сколько игры в атаке. Забивать команда стала значительно меньше. Ей тяжело даются матчи с командами, которые послабее, которые очень хорошо закрываются. Но с «Интером» всё будет иначе. И на свободном пространстве «Фиорентина» может что-то интересное исполнить.



Я поставлю на тотал больше 3 мячей. Атаке «Интера» по силам забить и два, и три мяча. Гола жду, в принципе, и от гостей. Ярким должен получиться футбол, на мой взгляд. «Интер» устроит только победа, он не остановится, если поведёт в счёте. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

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