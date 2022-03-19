«Бавария» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Унион».
Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.78.
«Говорим сегодня о матче Бундеслиги между «Баварией» и «Унионом». Мне кажется, игра предсказуемая. Тем более что у «Униона» есть такая привычка в матчах на выезде с грандами не слишком себя утруждать. Команда понимает, что более важные очки разыгрываются в других встречах.
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«Унион» отлично понимает, что «Бавария» фаворит, да и сами мюнхенцы это отлично осознают. Мы видели, что «Бавария» сделала с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.
Тут говорить просто не о чем. «Бавария» выиграет, победит легко. Много забьёт. Если букмекеры предлагают ставку на «Баварию» с форой (-2) за 1.78, то искать уже просто нечего.
После того как восстановился Нойер, «Бавария» наверняка самая сильная команда в Европе. «Унион» — это маленький клуб, который и так выше головы подпрыгивает регулярно».
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