«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: ставка Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Вест Хэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.18.

«Команды три месяца назад играли между собой на этом стадионе. Тогда «Тоттенхэм» победил 2:1. Но с той поры многое изменилось.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Во-первых, «Вест Хэм» выдал мощнейшую игру с «Севильей» с дополнительным временем. Конечно, после победных матчей восстанавливаться проще. Но здесь было потрачено очень много эмоций и очень много сил. Думаю, что это будет решающим аргументом в игре.



У «Тоттенхэма» тоже была игра среди недели. Но на день раньше и не такая энергозатратная, как у команды Дэвида Мойеса. К тому же «Тоттенхэм» очень здорово играет дома: 8 побед в 13 матчах. При этом в 4 матчах из 6 было забито не менее 3,5 мяча.



Думаю, здесь нас ждёт уверенная победа хозяев. Можно брать Ф1 (-1) спокойно».

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