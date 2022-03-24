Уругвай — Перу: прогноз Александра Вишневского на игру квалификации ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Уругвай — Перу.



Ставка: Уругвай не проиграет и ТМ 2.5 за 1.77.



«Сборная Уругвая после двух подряд побед и ухода Оскара Табареса нашла наконец-то какой-то комфорт и пробилась в первую четвёрку. Это последнее место, которое даёт прямую путёвку на чемпионат мира в Катар. Ближайший преследователь уругвайцев – как раз сборная Перу, которая приезжает к ним в гости.

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Пятое место приносит перуанцам участие в стыковых матчах, но командам главное — не опуститься ниже, так как их преследуют сильные сборные Чили и Колумбии. Причём у Колумбии очень лёгкий календарь оставшихся матчей.



Изучив внимательно все турнирные расклады, я пришёл к выводу, что сборной Перу ничьей более чем достаточно. Думаю, что в Уругвае они выставят какой-то двухэтажный «автобус» и будут уповать на то, чтобы во второй раз пробиться на чемпионат мира.



У сборной Уругвая сильная оборона, забивает команда не так много. Уругвай и Перу — низовые команды, думаю, что сборная Уругвая на своём поле не проиграет при тотале меньше 2.5. Мне кажется, что победа Перу здесь маловероятна, поэтому надо играть 1Х и ТМ (2.5), потому что ничья не станет трагедией для Уругвая.



Ещё одна ставка, которую можно взять в этом матче, что Перу не забьёт. Уругвайцы сильны в обороне, поэтому шансы на то, что Перу не сможет забить ни одного гола, достаточно велики», — сказал Вишневский.

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