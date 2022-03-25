ДР Конго — Марокко: ставка Артура Петросьяна на матч отбора ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 ДР Конго – Марокко.
Ставка: победа Марокко с форой (0) за 1.69.
«Конголезцы попали в этот плей-офф во многом благодаря тому, что очутились в относительно проходной группе на решающем этапе квалификации. Опередить Мадагаскар, Танзанию и Бенин команде Эктора Купера оказалось по силам, хотя даже в таком квартете все вопросы они решили лишь в последнем туре.
Хакими хочет покинуть «ПСЖ», латиноамериканцы с ним не общаются.
Ну а марокканцы были одной из сильнейших команд на январском Кубке Африки, беспроблемно дошли до полуфинала, где не совсем справедливо уступили, пропустив в дополнительное время от Египта.
У Вахида Халилходжича команда сильнее во всех компонентах, и она должна уверенно выходить на чемпионат мира. Возможно, все вопросы она решит уже в первом матче».
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Ставка на матч Франция — Кот-д'Ивуар с коэффициентом 2.23.
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