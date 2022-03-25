Гана — Нигерия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Гана – Нигерия.

Ставка: Нигерия пройдёт дальше за 1.64.

«Сборная Ганы откровенно провалила январский Кубок Африки – она, будучи одной из фаворитов турнира, набрала лишь одно очко в трёх играх, заработала два удаления и умудрилась уступить даже дебютантам с Коморских островов. Райевац с позором уволился, а на его место назначили известного по выступлениям в Бундеслиге Отто Аддо. Пока, правда, всего лишь исполняющим обязанности.

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Вполне возможно, ему удастся достучаться до новых подопечных — и те сумеют использовать свой немаленький потенциал, но всё же с Нигерией им тягаться будет всё равно сложно.



«Суперорлы» оставили более чем хорошее впечатление зимой, показав себя мощной командой во всех компонентах. Если бы не обидное и не совсем заслуженное поражение от Туниса в четвертьфинале, они вполне могли дойти до самого конца.



Думаю, что с большой долей вероятности именно нигерийцы выйдут победителями в этом двухраундовом противостоянии, ибо они просто сильнее».

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