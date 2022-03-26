Ставка Александра Елагина на матч Англия — Швейцария с коэффициентом 6.20

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал ставку на товарищескую игру сборных Англии и Швейцарии.

Ставка: победа Англии с форой (-2) за 6.20.

«Сборная Англии и Швейцарии ещё в прошлом году обеспечили себе место среди участников чемпионата мира. Спокойно и без нервотрёпки они могут готовиться к главному соревнованию четырёхлетия. 26 марта англичане на своём знаковом стадионе «Уэмбли» в товарищеском матче сыграют со швейцарцами. Это будет 27 игра между командами. По итогам предыдущих 26 британцы имеют подавляющее преимущество, выиграв 17 и уступив всего в трёх матчах. Все три раза швейцарцы побеждали исключительно в товарищеских матчах.

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Предстоящая встреча интересна тем, что швейцарцы прибудут на «Уэмбли» под руководством нового тренера — Мурата Якина. В начале сентября он сменил на этом посту Владимира Петковича, проработавшего со сборной семь лет и выводившего её в четвертьфинал последнего Евро. Мурат хорошо знаком российским любителям футбола. В 2014-2015 годах он возглавлял «Спартак». А будучи игроком, он оставил о себе прекрасную память в сборной Швейцарии, проведя за неё 49 матчей и забив четыре гола. Он был защитником.



Под руководством Якина Швейцария опередила Италию, отправив её в стыки. А всего с этим тренером команда провела семь матчей и пока ни разу не проиграла. Четыре победы и три ничьи. Голы 13-2. Сейчас тренеры получили возможность экспериментировать, проверяя новых игроков. А вот новичка Якин привлёк всего одного — 23-летнего вратаря Филиппа Дона. Все остальные — ребята опытные, от великолепного голкипера Яна Зоммера до бескомпромиссного капитана Гранита Джаки.



Для Гаретта Саутгейта это будет уже 69-я игра на посту менеджера «трёх львов». Успехов за этот период у Саутгейта было не мало. Главные — это полуфинал чемпионата мира 2018 года и финал Евро-2020. В товарищеские матчи Саутгейт, так же как и Яким, включил всего одного новичка. Это 21-летний центрдэф Марк Гехи из «Кристал Пэлас», он чемпион мира среди 17-летних 2017 года. Своей надёжной игрой в этом сезоне в АПЛ он заслужил вызов в первую сборную. В предстоящем матче на «Уэмбли» ставим на победу Англии с форой (-2). Швейцарцы никогда не побеждали англичан на их поле. Не выиграют они и на этот раз».

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