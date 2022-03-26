Даниэль Коллинз — Вера Звонарёва: ставка Сергея Фомина на матч в Майами

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Майами Даниэль Коллинз — Вера Звонарёва.

Ставка: тотал больше 6 брейков за 1.75.

«Престижные соревнования в Майами пока обошли наше внимание стороной — настало время сей пробел восполнить, благо подвернулись отличные варианты. Разберём рынок брейков на женские матчи и начнём с поединка Дэниэль Коллинз и Веры Звонарёвой.



Конторы выставили безоговорочным фаворитом американскую спортсменку, что в целом верно: моложе, стоит на подступах в топ-10 и уверенно забирала лички. Но Звонарёва отлично проводит текущий турнир и локальную борьбу навязать точно в состоянии. Возрастная россиянка стартовала в квалификации и уже одержала две победы, две из них — в статусе аутсайдера. Есть ещё порох в пороховницах.



Коллинз нельзя считать оплотом надёжности на подаче, её американка упускает довольно часто, компенсируя проблему эффективным приёмом. В этой связи считаем тотал в шесть брейков на матч пробиваемым, шансы забрейковать друг друга будут у обеих соперниц. Отдельно добавим, что выбранный тотал пробивался в двух имеющихся личках между теннисистками».