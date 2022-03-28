Португалия — Северная Македония: ставка Георгия Шевцова на игру отбора ЧМ-2022

Профессиональный каппер Георгий Шевцов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония.



Ставка: победа Португалии с форой (-2) за 2.10.



«Итак, чуда не будет, не будет сенсации, потому что Португалия справится со сборной Македонии. Слишком много не залетело у сборной Италии, создавали кучу моментов, что по статистике, что по статистике, продвинутой XG. Италия была выше, Италия была сильнее, но не хватило банального везения, а вот Македонии как раз таки хватило везения более чем, и они смогли воспользоваться единственным своим нормальным моментом и забили голешник, благодаря которому прошли дальше.

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Португалия, думаю, воспримет Македонию очень серьёзно. Криш выйдет максимально настроенным, потому что, если на этот чемпионат мира Криш не попадает, едва ли через четыре года мы увидим в 41 год практически Криштиану на поле в составе сборной Португалии.

Возможно, конечно, он ещё будет играть в футбол, но это будет либо Америка, либо чемпионат какого-то второго эшелона, вряд ли это будут топ-клубы и тем более сборная. В 41 год проблемно играть, и я даже не припомню таких игроков, возможно, Хуан Себастьян Верон из сборной Аргентины, который, по-моему, даже с 40 лет играл в составе своей национальной команды, и всё, более таких примеров именно из полевых игроков, а не вратарей, я не помню за последние годы. Ах, ну конечно, это Златан Ибрагимович, но это немножко отдельный разговор, ладно, не в этом суть, дорогие друзья.



Ожидаю, что португальцы воспользуются всеми своими моментами по максимуму. Переиграют сборную Македонии по всем моментам, показав при этом, что сборная Италии — это вообще не уровень, и то, что они взяли тогда чемпионат Европы — это обычная случайность и банальное везение со стечением обстоятельств. Поэтому фора (-2) на сборную Португалии, при всём при том, что они играют в такой слегка оборонительно-атакующий футбол, но иногда их прорывает. Учитывая, сколько раз фортуна была благосклонна в прошлом матче к сборной Македонии, я думаю, 3-4 мяча португальцы способны забить», — сказал Шевцов.

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