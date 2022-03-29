Нидерланды — Германия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч 29 марта

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч Нидерланды – Германия.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.12.
«Жду результативный матч в Амстердаме. Классика европейского футбола: Нидерланды сыграют с Германией. Порезвились голландцы в прошлом матче с датчанами. Дания вообще редко пропускает, в отборочном цикле мало пропускала, а тут сразу 4 мяча от Нидерландов, да ещё и 3 за тайм. Депай неплохо смотрелся, Бергвейн, Аке забил.
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Часто в последнее время эти команды играют друг с другом. Они играли в квалификации к чемпионату мира в одной группе. И там и там игры получались результативными. В Лиге наций вершок пробивали. Поэтому, думаю, здесь можно сыграть банальный верх за 1.87 либо обе забьют за 1.65. Либо же можно рассмотреть комбо — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.12.
Мне кажется, есть резон посмотреть с этой стороны. Пусть сборная Германии не сыграла результативный матч с Израилем, забив два мяча в первом тайме, но на верх команды не играли, так как два пенальти в концовке не были реализованы. У немцев Мюллер не забил, у израильтян — Коэн. Верховой матч должен был случиться, но не получилось.
Здесь, я думаю, с голами проблем быть не должно. Атака обеих команд смотрится мощно. Плюс последние матчи между собой эти сборные проводили результативно — 4:2, 3:2, 2:2. Жду обмен забитыми мячами и вершок», — сказал Генич.
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