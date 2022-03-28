Нидерланды — Германия. Луи ван Гал переубедит Вирджила ван Дейка

29 марта состоится товарищеский матч Нидерланды — Германия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.69. Успех немцев оценён экспертами в 2.78. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Где покажут матч Нидерланды — Германия?

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Нидерланды — Германия 29 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Германия (29.03.2022)

Благодаря появлению Лиги наций союз европейских футбольных ассоциаций сумел значительно уменьшить количество проводимых международных товарищеских матчей. Однако полностью они не исчезли. 29 марта на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме Нидерланды примут Германию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Вернувшись на пост главного тренера сборной Нидерландов, Луи ван Гал сразу изменил схему игры. Специалист отдал предпочтение стратегии с четырьмя защитниками, тремя хавбеками и тремя нападающими. На острие атаки закрепился Мемфис Депай. За 10 матчей квалификации ЧМ-2022 форвард забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

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Восстановившись от травмы, полученной в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, нападающий каталонской «Барселоны» стал получать меньше игрового времени. Место в основе занял Обамеянг. Депай же появлялся на поле в середине второго тайма и банально не успевал влиться в игровой темп. Потому за последние четыре матча Ла Лиги он отметился только двумя голами и одной голевой передачей.



Впрочем, этого хватило, чтобы Луи ван Гал вызвал игрока в национальную команду на товарищеские матчи. В противостоянии с Данией голландский специалист решил немного поэкспериментировать. Тренер использовал схему с тремя защитниками, пятью полузащитниками и двумя нападающими, одним из которых, разумеется, стал Депай.

В тандеме со Стивеном Бергвейном форвард оказался не так полезен, однако результативным действием всё равно отметился. На 37-й минуте здорово реализовал 11-метровый удар. Бергвейн порадовал на порядок больше. Получив свободу действий, нападающий лондонского «Тоттенхэма» оформил дубль в ворота датчан, чем помог одержать своей сборной уверенную победу над оппонентом (4:2).



Несмотря на успех, тактикой остался недоволен защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Игрок заявил, что ему удобнее играть по схеме 4-3-3, но у тренера другое мнение на этот счёт. Луи ван Гал не стал отмалчиваться и дал ответный комментарий, в котором чётко выразил свою позицию — стратегию определяет наставник.



У немцев тоже есть важные изменения. После неудачи в Лиге наций и поражения в матче третьего тура квалификации ЧМ-2022 от Северной Македонии (1:2) Йоахим Лёв получил последний шанс на исправление. Этим шансом стал Евро-2020. Однако специалист, под руководством которого сборная Германии выиграла мундиаль в 2014 году, не преуспел.

Его подопечные ещё на групповом этапе чемпионата Европы столкнулись с трудностями: потерпели поражение от Франции (0:1) и сыграли вничью с Венгрией (2:2). Лишь благодаря победе над Португалией (4:2) вышли в 1/8 финала соревнования. Однако на этом подвиги немцев закончились. В соперники попалась прагматичная Англия, которой они уступили 0:2.

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Йоахим Лёв покинул сборную, а его место занял Ханс-Дитер Флик, о чём было известно заранее. Под указкой Флика мюнхенская «Бавария» добилась колоссальных успехов: выиграла Лигу чемпионов, уничтожив в 1/4 финала «Барселону» (8:2), дважды стала чемпионом Германии и добыла золото в ещё нескольких турнирах.



В национальной команде успехи Флика пока ничуть не хуже. В семи противостояниях отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Германии одержала результативные победы над Лихтенштейном (2:0 и 9:0), Арменией (6:0 и 4:1), Исландией (4:0), Румынией (2:1) и Северной Македонией (4:0). В товарищеском матче с Израилем тоже сыграла отлично — одержала победу (2:0).



Впрочем, успехи голландцев тоже впечатляют. За последние семь встреч квалификации ЧМ-2022 они также не потерпели ни одного поражения и забили порядочно. Думаем, нас ждёт противостояние равных по силе оппонентов. Оба коллектива обладают огромными ресурсами и радуют результативностью. Мы бы взяли ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

Альтернативный вариант — обе забьют за 1.70. Высококвалифицированные специалисты наверняка будут экспериментировать поменьше, чем в предыдущих товарищеских матчах. Предположительно, выберут более классические, атакующие схемы игры, благодаря которым преуспели в отборочном цикле ЧМ-2022. Нам это на руку, ждём голов.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Нидерланды — Германия 29 марта 2022 года

После смен наставников оба коллектива вернулись в привычное русло: радуют результативностью и качественным футболом. За 10 матчей квалификации ЧМ-2022 голландцы наклепали аж 33 мяча, немцы даже больше — 36. Плюс соперники в своих товарищеских матчах не стали мелочиться и забили достаточно много. Думается, в этот раз тоже устроят голевое шоу. Статус игры предрасполагает.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

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