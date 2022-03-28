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Нидерланды — Германия, 29 марта 2022 года, прогноз и ставка на товарищеский матч, во сколько начало, где смотреть онлайн

Нидерланды — Германия. Луи ван Гал переубедит Вирджила ван Дейка
Михаил Коробов
Нидерланды — Германия: прогноз на матч 29.03.2022
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Схема голландского специалиста сделала встречу со сборной Дании красочной.

29 марта состоится товарищеский матч Нидерланды — Германия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.69. Успех немцев оценён экспертами в 2.78. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Где покажут матч Нидерланды — Германия?

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Нидерланды — Германия 29 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Германия (29.03.2022)

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Германия

Благодаря появлению Лиги наций союз европейских футбольных ассоциаций сумел значительно уменьшить количество проводимых международных товарищеских матчей. Однако полностью они не исчезли. 29 марта на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме Нидерланды примут Германию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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Вернувшись на пост главного тренера сборной Нидерландов, Луи ван Гал сразу изменил схему игры. Специалист отдал предпочтение стратегии с четырьмя защитниками, тремя хавбеками и тремя нападающими. На острие атаки закрепился Мемфис Депай. За 10 матчей квалификации ЧМ-2022 форвард забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

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Восстановившись от травмы, полученной в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, нападающий каталонской «Барселоны» стал получать меньше игрового времени. Место в основе занял Обамеянг. Депай же появлялся на поле в середине второго тайма и банально не успевал влиться в игровой темп. Потому за последние четыре матча Ла Лиги он отметился только двумя голами и одной голевой передачей.

Впрочем, этого хватило, чтобы Луи ван Гал вызвал игрока в национальную команду на товарищеские матчи. В противостоянии с Данией голландский специалист решил немного поэкспериментировать. Тренер использовал схему с тремя защитниками, пятью полузащитниками и двумя нападающими, одним из которых, разумеется, стал Депай.

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В тандеме со Стивеном Бергвейном форвард оказался не так полезен, однако результативным действием всё равно отметился. На 37-й минуте здорово реализовал 11-метровый удар. Бергвейн порадовал на порядок больше. Получив свободу действий, нападающий лондонского «Тоттенхэма» оформил дубль в ворота датчан, чем помог одержать своей сборной уверенную победу над оппонентом (4:2).

Несмотря на успех, тактикой остался недоволен защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Игрок заявил, что ему удобнее играть по схеме 4-3-3, но у тренера другое мнение на этот счёт. Луи ван Гал не стал отмалчиваться и дал ответный комментарий, в котором чётко выразил свою позицию — стратегию определяет наставник.

У немцев тоже есть важные изменения. После неудачи в Лиге наций и поражения в матче третьего тура квалификации ЧМ-2022 от Северной Македонии (1:2) Йоахим Лёв получил последний шанс на исправление. Этим шансом стал Евро-2020. Однако специалист, под руководством которого сборная Германии выиграла мундиаль в 2014 году, не преуспел.

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Его подопечные ещё на групповом этапе чемпионата Европы столкнулись с трудностями: потерпели поражение от Франции (0:1) и сыграли вничью с Венгрией (2:2). Лишь благодаря победе над Португалией (4:2) вышли в 1/8 финала соревнования. Однако на этом подвиги немцев закончились. В соперники попалась прагматичная Англия, которой они уступили 0:2.

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Йоахим Лёв покинул сборную, а его место занял Ханс-Дитер Флик, о чём было известно заранее. Под указкой Флика мюнхенская «Бавария» добилась колоссальных успехов: выиграла Лигу чемпионов, уничтожив в 1/4 финала «Барселону» (8:2), дважды стала чемпионом Германии и добыла золото в ещё нескольких турнирах.

В национальной команде успехи Флика пока ничуть не хуже. В семи противостояниях отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Германии одержала результативные победы над Лихтенштейном (2:0 и 9:0), Арменией (6:0 и 4:1), Исландией (4:0), Румынией (2:1) и Северной Македонией (4:0). В товарищеском матче с Израилем тоже сыграла отлично — одержала победу (2:0).

Впрочем, успехи голландцев тоже впечатляют. За последние семь встреч квалификации ЧМ-2022 они также не потерпели ни одного поражения и забили порядочно. Думаем, нас ждёт противостояние равных по силе оппонентов. Оба коллектива обладают огромными ресурсами и радуют результативностью. Мы бы взяли ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

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Альтернативный вариант — обе забьют за 1.70. Высококвалифицированные специалисты наверняка будут экспериментировать поменьше, чем в предыдущих товарищеских матчах. Предположительно, выберут более классические, атакующие схемы игры, благодаря которым преуспели в отборочном цикле ЧМ-2022. Нам это на руку, ждём голов.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Нидерланды — Германия 29 марта 2022 года

После смен наставников оба коллектива вернулись в привычное русло: радуют результативностью и качественным футболом. За 10 матчей квалификации ЧМ-2022 голландцы наклепали аж 33 мяча, немцы даже больше — 36. Плюс соперники в своих товарищеских матчах не стали мелочиться и забили достаточно много. Думается, в этот раз тоже устроят голевое шоу. Статус игры предрасполагает.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

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