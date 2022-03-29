Португалия — Северная Македония: ставка Ильи Казакова на матч отбора чемпионата мира

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония.



Ставка: ТМ 2.5 за 2.25.



«Поговорим о матче Португалия – Северная Македония. Португальцы играют дома, они явные фавориты, но македонцы не только прошли Италию, но и не так давно обыгрывали Германию. Против сильных сборных соперников Македония играть умеет, что она доказывала.

Португалия — Македония: когда начало, где смотреть.

Я не думаю, что стоит ждать множества голов в этом матче. Предлагаю поставить на тотал меньше 2.5. Македонцы в последних восьми матчах проиграли только один раз, они никогда не забивали Португалии. Конечно, любые серии рано или поздно заканчиваются, но эта статистика определяет атмосферу матча, ожидания от него.



Нам стоит ждать очень упорного футбола. Прогноз – тотал меньше 2.5. Ждём развязку», — сказал Казаков.

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