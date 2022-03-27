Португалия — Северная Македония. Криштиану Роналду скажет итальянцам спасибо

29 марта состоится финальный матч квалификации ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех македонцев оценён экспертами в 16.50. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Где покажут матч Португалия — Северная Македония?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония 29 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Португалия — Северная Македония получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.59.

Анализ и прогноз матча отбора ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония (29.03.2022)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 29 марта вместо трёх запланированных состоятся два финальных противостояния квалификации ЧМ-2022. В одном из них Португалия примет Северную Македонию. Матч пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Несмотря на отсутствие Пепе, заразившегося коронавирусом, сборная Португалии одержала победу над Турцией (3:1) в матче 1/2 финала квалификации ЧМ-2022. Нехватка опытного защитника сильно ощущалась. Неуверенность его коллег по обороне привела к пропущенному на 65-й минуте голу и назначенному пенальти в ворота Диогу Мейрелеша на 85-й минуте.

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Однако Бурак Йылмаз не сумел реализовать 11-метровый удар. Турецкий нападающий пробил выше ворот. Стоит заметить, что голкипер португальцев, в отличие от защитников, оставил после себя приятное впечатление. Помимо того, что парировал четыре удара в створ и угадал направление выстрела с пенальти, великолепно начинал атаки, зряче вводя мяч в игру от ворот.



Особой похвалы, разумеется, заслуживает атакующая гвардия «команды избранных» во главе с Криштиану Роналду. Как ни странно, в противостоянии с турками капитан и лучший бомбардир национальной команды не отметился результативными действиями. Зато великолепно выполнил роль ложной девятки, за что удостоился похвалы от главного тренера своей сборной.

Нападающий «Манчестер Юнайтед», для которого грядущий розыгрыш мундиаля, вероятно, станет последним, то и дело выводил сокомандников на ударные позиции. А сам при этом отвлекал внимание защитников оппонента. Благодаря такой стратегии и своевременно сделанным заменам подопечные Фернанду Сантуша в очередной раз порадовали результативностью и добыли необходимый результат.



А вот македонцы в 1/2 финала квалификации ЧМ-2022 столкнулись с действующими чемпионами Европы — итальянцами. Оба тайма остались всецело за оппонентом. Подопечные Роберто Манчини нанесли 32 удара по воротам Столе Димитриевски, однако лишь пять из них угодили в створ. Плохая реализация — вот что подвело.

Как водится, не забиваешь ты — забивают тебе. В компенсированное ко второму тайму время Александар Трайковски нанёс изящный дальний удар, парировать который Джанлуиджи Доннарумма не сумел. Примечательно, что это был второй удар македонцев в створ за весь матч. Таким образом, они одержали сенсационную победу и вышли в финальную стадию отбора на мундиаль.

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А вот на дистанции успехи сборной Северной Македонии на порядок хуже. Под руководством Благойя Милевски за семь матчей группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022 она одержала только три победы: над Лихтенштейном (4:0), Арменией (5:0) и Исландией (1:0). Также сыграла вничью с армянами (0:0), румынами (тоже 0:0) и исландцами (2:2). Поражение потерпела от сборной Германии (0:4).

Ресурсов у македонцев, разумеется, на порядок меньше, чем у португальцев. Итальянцев они обыграли по большей части благодаря везению. Ещё в первом тайме Доменико Берарди мог открыть счёт, однако не воспользовался ошибкой голкипера и не забил в пустые ворота.

«Команда избранных» таких оплошностей не прощает. За восемь матчей квалификации ЧМ-2022 она потерпела только одно поражение — от Сербии (1:2). Причём выглядела не сильно хуже соперника, хотя явно побаивалась идти в атаку ввиду отсутствия Пепе. В полуфинальном матче с крепкой Турцией мы увидели совсем другой футбол.

Очевидно, Фернанду Сантуш сделал выводы из неудачи и избрал привычную атакующую схему игры. В результате его подопечные много атаковали и забили три мяча. В этот раз тоже наверняка порадуют результативностью, вряд ли у них возникнут такие же проблемы с реализацией, как у итальянцев. К тому же фактор домашнего поля никто не отменял. Думаем, можно взять Ф1(-1.5) за коэффициент 1.69.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония 29 марта 2022 года

Сборная Португалии имеет великолепную линию атаки, которая может похвастаться активностью как на дистанции, так и в прошлом матче с Турцией. Важность грядущей встречи крайне высока, потому мы наверняка увидим лучший футбол от обоих коллективов. Северной Македонии стоит отдать должное за бойкость в битве с итальянцами, однако тут, скорее, оппонент сплоховал, не реализовав кучу моментов. У македонцев банально меньше сил и ресурсов, чем у португальцев. Ещё одной сенсации от них не ждём.

Ставка: победа сборной Португалии с форой (-1.5) за 1.69.

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