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Португалия — Северная Македония, 29 марта 2022, прогноз и ставка на матч отбора ЧМ-2022, во сколько начало, где смотреть

Португалия — Северная Македония. Криштиану Роналду скажет итальянцам спасибо
Михаил Коробов
Португалия — Северная Македония: прогноз на матч
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Чемпионы Европы лишились шанса выйти в Катар и подарили португальцам менее именитого соперника.

29 марта состоится финальный матч квалификации ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех македонцев оценён экспертами в 16.50. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Где покажут матч Португалия — Северная Македония?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония 29 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Португалия — Северная Македония получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.59.

Анализ и прогноз матча отбора ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония (29.03.2022)

ЧМ-2022 - Европа. Плей-офф - Финал
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Северная Македония

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 29 марта вместо трёх запланированных состоятся два финальных противостояния квалификации ЧМ-2022. В одном из них Португалия примет Северную Македонию. Матч пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

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Несмотря на отсутствие Пепе, заразившегося коронавирусом, сборная Португалии одержала победу над Турцией (3:1) в матче 1/2 финала квалификации ЧМ-2022. Нехватка опытного защитника сильно ощущалась. Неуверенность его коллег по обороне привела к пропущенному на 65-й минуте голу и назначенному пенальти в ворота Диогу Мейрелеша на 85-й минуте.

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Однако Бурак Йылмаз не сумел реализовать 11-метровый удар. Турецкий нападающий пробил выше ворот. Стоит заметить, что голкипер португальцев, в отличие от защитников, оставил после себя приятное впечатление. Помимо того, что парировал четыре удара в створ и угадал направление выстрела с пенальти, великолепно начинал атаки, зряче вводя мяч в игру от ворот.

Особой похвалы, разумеется, заслуживает атакующая гвардия «команды избранных» во главе с Криштиану Роналду. Как ни странно, в противостоянии с турками капитан и лучший бомбардир национальной команды не отметился результативными действиями. Зато великолепно выполнил роль ложной девятки, за что удостоился похвалы от главного тренера своей сборной.

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Нападающий «Манчестер Юнайтед», для которого грядущий розыгрыш мундиаля, вероятно, станет последним, то и дело выводил сокомандников на ударные позиции. А сам при этом отвлекал внимание защитников оппонента. Благодаря такой стратегии и своевременно сделанным заменам подопечные Фернанду Сантуша в очередной раз порадовали результативностью и добыли необходимый результат.

А вот македонцы в 1/2 финала квалификации ЧМ-2022 столкнулись с действующими чемпионами Европы — итальянцами. Оба тайма остались всецело за оппонентом. Подопечные Роберто Манчини нанесли 32 удара по воротам Столе Димитриевски, однако лишь пять из них угодили в створ. Плохая реализация — вот что подвело.

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Как водится, не забиваешь ты — забивают тебе. В компенсированное ко второму тайму время Александар Трайковски нанёс изящный дальний удар, парировать который Джанлуиджи Доннарумма не сумел. Примечательно, что это был второй удар македонцев в створ за весь матч. Таким образом, они одержали сенсационную победу и вышли в финальную стадию отбора на мундиаль.

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А вот на дистанции успехи сборной Северной Македонии на порядок хуже. Под руководством Благойя Милевски за семь матчей группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022 она одержала только три победы: над Лихтенштейном (4:0), Арменией (5:0) и Исландией (1:0). Также сыграла вничью с армянами (0:0), румынами (тоже 0:0) и исландцами (2:2). Поражение потерпела от сборной Германии (0:4).

Ресурсов у македонцев, разумеется, на порядок меньше, чем у португальцев. Итальянцев они обыграли по большей части благодаря везению. Ещё в первом тайме Доменико Берарди мог открыть счёт, однако не воспользовался ошибкой голкипера и не забил в пустые ворота.

«Команда избранных» таких оплошностей не прощает. За восемь матчей квалификации ЧМ-2022 она потерпела только одно поражение — от Сербии (1:2). Причём выглядела не сильно хуже соперника, хотя явно побаивалась идти в атаку ввиду отсутствия Пепе. В полуфинальном матче с крепкой Турцией мы увидели совсем другой футбол.

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Очевидно, Фернанду Сантуш сделал выводы из неудачи и избрал привычную атакующую схему игры. В результате его подопечные много атаковали и забили три мяча. В этот раз тоже наверняка порадуют результативностью, вряд ли у них возникнут такие же проблемы с реализацией, как у итальянцев. К тому же фактор домашнего поля никто не отменял. Думаем, можно взять Ф1(-1.5) за коэффициент 1.69.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония 29 марта 2022 года

Сборная Португалии имеет великолепную линию атаки, которая может похвастаться активностью как на дистанции, так и в прошлом матче с Турцией. Важность грядущей встречи крайне высока, потому мы наверняка увидим лучший футбол от обоих коллективов. Северной Македонии стоит отдать должное за бойкость в битве с итальянцами, однако тут, скорее, оппонент сплоховал, не реализовав кучу моментов. У македонцев банально меньше сил и ресурсов, чем у португальцев. Ещё одной сенсации от них не ждём.

Ставка: победа сборной Португалии с форой (-1.5) за 1.69.

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