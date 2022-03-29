Венесуэла — Колумбия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Венесуэла – Колумбия.



Ставка: победа Колумбии за 1.94.



«Здесь, кажется, фаворит очевиден. Колумбийцы изо всех сил пытаются ухватиться за уходящий поезд. Только победа может позволить им финишировать в группе пятыми и выйти в плей-офф.

Ярослав Ракицкий провёл товарищеский матч за «Металлист».

И судя по четверговой игре с Боливией (3:0), с настроем и формой у команды всё в порядке. Они одержали уверенную победу и сохранили шансы.



Венесуэла замыкает турнирную таблицу, никаких задач не решает и, естественно, уступает сопернику в классе. Да, на Копа Америка при диком невезении колумбийцев была нулевая ничья, но вряд ли тот результат можно считать справедливым и показательным», — сказал Петросьян.

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Прогноз с коэффициентом 3.90 на матч Португалия — Северная Македония.