Венесуэла — Колумбия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Венесуэла – Колумбия.
Ставка: победа Колумбии за 1.94.
«Здесь, кажется, фаворит очевиден. Колумбийцы изо всех сил пытаются ухватиться за уходящий поезд. Только победа может позволить им финишировать в группе пятыми и выйти в плей-офф.
Ярослав Ракицкий провёл товарищеский матч за «Металлист».
И судя по четверговой игре с Боливией (3:0), с настроем и формой у команды всё в порядке. Они одержали уверенную победу и сохранили шансы.
Венесуэла замыкает турнирную таблицу, никаких задач не решает и, естественно, уступает сопернику в классе. Да, на Копа Америка при диком невезении колумбийцев была нулевая ничья, но вряд ли тот результат можно считать справедливым и показательным», — сказал Петросьян.
Арустамян: не исключено, что РФС перейдёт из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.
Луческу: российские спортсмены не должны расплачиваться за происходящее на Украине.
Прогноз с коэффициентом 3.90 на матч Португалия — Северная Македония.
- 29 марта 2022
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