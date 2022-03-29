Марокко — ДР Конго: прогноз Александра Вишневского на игру африканского отбора ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Марокко — ДР Конго.
Ставка: Марокко не проиграет и ТМ 3.5 за 2.00.
«Сборная Марокко выглядит на порядок сильнее, чем ДР Конго. Марокканцы могли бы выигрывать и первый матч в гостях, но не реализовали пенальти и закончили игру со счётом 1:1. Это значит, что дома их устроит и нулевая ничья. Но сборной ДР Конго придется раскрываться, что увеличивает шансы на победу марокканцев.
Прогноз на матч Алжир — Камерун с коэффициентом 3.05.
Вместе с тем если на табло будет 1:1, но марокканцам придётся играть предельно осторожно, тогда любая ошибка в обороне может обернуться катастрофой, ведь при счёте 1:2 и при 2:2 тоже они останутся без поездки на чемпионат мира.
В такой ситуации мне кажется, что оптимальная ставка на то, что сборная Марокко не проиграет в основное время при тотале меньше 3.5 мяча. Коэффициент довольно высок — в районе двойки. Так что такая ставка мне действительно нравится», — сказал Вишневский.
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- 29 марта 2022
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