Тунис – Мали: ставка Артура Петросьяна на игру африканского отбора чемпионата мира

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Тунис – Мали.



Ставка: Мали не проиграет и ТМ 2.5 за 1.94.



«У Туниса типичная контратакующая команда. Мы это видели и на Кубке Африки, и в первом матче, и с большой долей вероятности увидим и здесь. Им удалось забить важный гостевой гол, и теперь тунисцы, конечно, будут делать ставку на игру вторым номером.



В пяти из шести матчей этого года с их участием забивался ровно один мяч. И с большой долей вероятности что-то подобное случится и на этот раз. Малийцы в обеих очных встречах этого года выглядели лучше, так что исход противостояния еще вовсе не решен», — сказал Петросьян.