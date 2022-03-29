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Тунис – Мали: ставка Артура Петросьяна на игру африканского отбора чемпионата мира

Тунис – Мали: ставка Артура Петросьяна на игру африканского отбора чемпионата мира
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Тунис – Мали.

Ставка: Мали не проиграет и ТМ 2.5 за 1.94.

«У Туниса типичная контратакующая команда. Мы это видели и на Кубке Африки, и в первом матче, и с большой долей вероятности увидим и здесь. Им удалось забить важный гостевой гол, и теперь тунисцы, конечно, будут делать ставку на игру вторым номером.

В пяти из шести матчей этого года с их участием забивался ровно один мяч. И с большой долей вероятности что-то подобное случится и на этот раз. Малийцы в обеих очных встречах этого года выглядели лучше, так что исход противостояния еще вовсе не решен», — сказал Петросьян.

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