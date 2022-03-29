Испания — Исландия: прогноз Александра Вишневского на контрольную игру

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на товарищеский матч Испания — Исландия.



Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 1.60.



«Сборная Испании проводит второй подряд домашний товарищеский матч. При этом добираться до игры испанской команде пришлось дольше, чем их сопернику — сборной Исландии. Дело в том, что скандинавы свой прошлый товарищеский матч тоже проводили в Испании — в Мурсии, и оттуда лететь до Ла-Коруньи гораздо меньше, чем из Барселоны, где сборная Испании встречалась со сборной Албании.



Я присутствовал на стадионе в Мурсии на игре исландцев против сборной Финляндии (1:1). Исландия владела небольшим преимуществом, была ближе к победе, много фолила, играя в прямолинейный и незамысловатый футбол, не показывая большой изобретательности, и часто натыкалась на опасные контратаки. Но теперь будет совсем другая игра — о прежнем преимуществе во владении мячом исландцы не могут и мечтать против такого соперника, как сборная Испании. Команда Луиса Энрике набрала 76% владения мячом в игре со сборной Албании, но выиграла с трудом — лишь 2:1 с победным голом на 90-й минуте в исполнении Дани Ольмо.



Луис Энрике использует разные сочетания игроков, проводит много замен, дает футболистам сыграться и проявить себя перед грядущим походом за титулом чемпионов мира. Думаю, что вряд ли испанцы второй раз подряд ограничатся победой с минимальной разницей в счете. Мне кажется, что Ла Роха выиграет в два-три мяча. Поэтому предложу две ставки. Более аккуратная — на испанцев с форой (-1,5) за коэффициент 1,6. И в погоне за более высоким коэффициентом можно поставить на сборную Испании и с форой (-2) за коэффициент 2,0.



Кроме того, рискну поставить на то, что хозяева поля выиграют оба тайма за 2.38. Албанцы смогли продержаться в первом тайме, но там была нервная для сборной Испании обстановка из-за проведения матча в Барселоне, где боялись освистывания гимна и команды от каталонских зрителей. Теперь же, в Ла-Корунье, испанцы должны быть более рискованными, и думаю, что они могут открыть счет уже в первом тайме, а затем разовьют преимущество после выхода на замены свежих футболистов», — сказал Вишневский.