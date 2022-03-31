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Букмекеры назвали фаворита Кубка Гагарина перед финалами конференций

Букмекеры назвали фаворита Кубка Гагарина перед финалами конференций
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Вчера стали известны все полуфиналисты плей-офф КХЛ. В финале Западной конференции сыграют ЦСКА и СКА, а лучшая команда Востока определится в противостоянии «Трактора» и магнитогорского «Металлурга». Букмекеры дали новые коэффициенты на победителя Кубка Гагарина.

Вайсфельд назвал единственный минус ЦСКА перед серией со СКА.

По оценке аналитиков, фаворит плей-офф КХЛ — ЦСКА. Поставить на победу подопечных Сергея Фёдорова можно с коэффициентом 2.25.

Шансы магнитогорского «Металлурга» и «Трактора» равны, считают эксперты. Поставить на триумф каждой из этих команд можно с коэффициентом 4.70.

Меньше всех шансов выиграть турнир у СКА. Ставки на победу подопечных Романа Ротенберга принимаются за 5.00.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» сдал свои полномочия. Команда Боба Хартли во втором раунде проиграла «Металлургу» со счётом 3-4 в серии.

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