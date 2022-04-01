«Унион» — «Кёльн»: где смотреть прямую трансляцию онлайн, прогнозы на матч Бундеслиги

1 апреля, состоится стартовый матч 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Унион» — «Кёльн». Начало встречи — в 21:30 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
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Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Униону»: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.43. Успех «Кёльна» аналитики букмекерских контор оценили в 3.17. Ставки на ничью принимаются за 3.34.
Букмекеры сомневаются, что матч «Унион» — «Кёльн» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. На «обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1.81.
«Унион» занимает 9-е место в турнирной таблице. Берлинцы в 27 матчах набрали 38 очков. «Кёльн» после 27 матчей набрал 49 очков и идёт на 7-м месте в Бундеслиге.
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