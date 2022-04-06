«Вильярреал» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: ТМ 3.5 за 1.55.
«Вильярреал» героически прошел «Ювентус», особенно повезло во втором матче в Турине, где его не было видно 75 минут, а потом он разразился тремя забитыми мячами. Но мы знали и знаем, что команды Уная Эмери умеют терпеть, особенно в еврокубковых матчах и во встречах плей-офф. Но насколько сможет «Вильярреал» вытерпеть давление «Баварии» — это большой вопрос.
Где покажут матч «Вильярреал» — «Бавария»?
«Вильярреал» умеет качественно играть в защите. Да, быстро пропустил от «Ювентуса» в домашнем матче, но сумел игру выравнять. По большому счету у «Юве» моментов было не очень много.
Но «Бавария» есть «Бавария». Да, она тут косякнула в чемпионате, выпустив лишнего игрока в матче с «Фрайбургом». «Бавария» крупно победила — 4:1, но все мячи были забиты во втором тайме.
Думаю, и здесь «Вильярреал» вполне может навязать «Баварии» непростой, тесный футбол в первом тайме, но вряд ли удастся испанскому клубу сохранить свои ворота в неприкосновенности. «Вильярреал» сейчас проиграл в чемпионате «Леванте». И пропустил он оба мяча во втором тайме.
Рассмотрел бы вариант тотал меньше 3.5 мяча за 1.55. Также можно рассмотреть и тотал меньше 3 мячей с расходом за 1,85. Когда надо, «Бавария» может сыграть аккуратненько. Учитывая, что ответный матч пройдет в Мюнхене, может быть, «Бавария» сделает акцент на нем. Думайте сами. Я, может быть, и просто бы сыграл победу «Бавария» за 1.60. Но варианты низочка нравятся. «Вильярреал» в большей степени низовая команда», — сказал Генич.
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