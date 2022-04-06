«Бёрнли» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Эвертон».
Ставка: «Бёрнли» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.79.
«Думаю, «Бёрнли» настроится на эту игру и попытается провести ее на своем максимуме. Для команды Шона Дайша это, по сути, главный матч сезона – если удастся победить, шансы сохранить место в АПЛ в одночасье станут очень даже реальными.
Где покажут матч «Бёрнли» — «Эвертон»?
«Бёрнли» находится во вполне нормальном состоянии – они достойно выглядели против «Сити», мало что позволив создать у своих ворот. Сами впереди, правда, не слишком усердствовали, но все-таки в соперниках был слишком серьезный соперник.
«Эвертон» к таким не отнесешь. Команда трещит по швам, даже несмотря на вполне серьёзный подбор исполнителей. У нее мало что получается впереди, а в игре без мяча регулярны провалы. Снова игру пропустит Аллан, дисквалифицирован капитан Кин, повреждение в прошлом матче получил Холгейт…
В общем, у «Бёрнли» хорошие шансы побиться как они умеют и добыть нужный результат», — сказал Петросьян.
Почему Фрэнк Лэмпард прервёт серию неудач в матче с «Бёрнли»?
Клопп: обычно «Ливерпуль» в такой ситуации забивает больше.
«Челси» — «Реал»: когда начало, где покажут.
Представитель Абрамовича прокомментировал слухи о покупке турецкого клуба.
- 6 апреля 2022
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 5 апреля 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00