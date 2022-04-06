«Бёрнли» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Эвертон».



Ставка: «Бёрнли» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.79.



«Думаю, «Бёрнли» настроится на эту игру и попытается провести ее на своем максимуме. Для команды Шона Дайша это, по сути, главный матч сезона – если удастся победить, шансы сохранить место в АПЛ в одночасье станут очень даже реальными.

Где покажут матч «Бёрнли» — «Эвертон»?

«Бёрнли» находится во вполне нормальном состоянии – они достойно выглядели против «Сити», мало что позволив создать у своих ворот. Сами впереди, правда, не слишком усердствовали, но все-таки в соперниках был слишком серьезный соперник.



«Эвертон» к таким не отнесешь. Команда трещит по швам, даже несмотря на вполне серьёзный подбор исполнителей. У нее мало что получается впереди, а в игре без мяча регулярны провалы. Снова игру пропустит Аллан, дисквалифицирован капитан Кин, повреждение в прошлом матче получил Холгейт…



В общем, у «Бёрнли» хорошие шансы побиться как они умеют и добыть нужный результат», — сказал Петросьян.

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