«Вильярреал» — «Бавария»: ставка Дениса Наливайко на игру Лиги чемпионов 6 апреля

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 2.03.



«Вильярреал» уже сотворил большую сенсацию в глазах массового зрителя в Лиге чемпионов, выбив «Ювентус». Если вы вспомните первый тайм второго матча, который проходил в Турине, «Юве» мог забивать три или минимум два матча.

Где покажут матч «Вильярреал» — «Бавария»?

Помешала этому отличная игра вратаря Херонимо Рульи, который был признан игроком тура в Лиге чемпионов. Но в любом случае переоценивать испанцев не стоит, хотя они, конечно, большие молодцы.



«Бавария», несмотря на определенные проблемы, в этом сезоне явный фаворит. Я думаю, что мало кто сомневается, что «Бавария» сумеет пройти «Вильярреал».

Мне кажется, что уже в первом матче подопечные Юлиана Нагельсманна сумеют продемонстрировать свой высокий класс и одержат победу. Предлагаю взять фору (-1), если победа будет в один гол — будет возврат», — сказал Наливайко.



Почему хитрый Эмери станет проблемой для «Баварии»?



Рауль дал прогноз на победителя пары «Челси» — «Реал».



Почему «Челси» не обыграет «Реал» в Лиге чемпионов?



Малком: что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге.



Каррера: «Зенит» уже чемпион.