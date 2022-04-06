«Вильярреал» — «Бавария»: ставка Дениса Наливайко на игру Лиги чемпионов 6 апреля

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 2.03.
«Вильярреал» уже сотворил большую сенсацию в глазах массового зрителя в Лиге чемпионов, выбив «Ювентус». Если вы вспомните первый тайм второго матча, который проходил в Турине, «Юве» мог забивать три или минимум два матча.
Где покажут матч «Вильярреал» — «Бавария»?
Помешала этому отличная игра вратаря Херонимо Рульи, который был признан игроком тура в Лиге чемпионов. Но в любом случае переоценивать испанцев не стоит, хотя они, конечно, большие молодцы.
«Бавария», несмотря на определенные проблемы, в этом сезоне явный фаворит. Я думаю, что мало кто сомневается, что «Бавария» сумеет пройти «Вильярреал».
Мне кажется, что уже в первом матче подопечные Юлиана Нагельсманна сумеют продемонстрировать свой высокий класс и одержат победу. Предлагаю взять фору (-1), если победа будет в один гол — будет возврат», — сказал Наливайко.
Почему хитрый Эмери станет проблемой для «Баварии»?
Рауль дал прогноз на победителя пары «Челси» — «Реал».
Почему «Челси» не обыграет «Реал» в Лиге чемпионов?
Малком: что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге.
Каррера: «Зенит» уже чемпион.
- 6 апреля 2022
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 5 апреля 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00