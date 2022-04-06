«Вильярреал» — «Бавария»: прогноз Ивана Млечного на матч Лиги чемпионов в Испании

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов cезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Бавария».



Ставка: ТМ 3 за 1.88.



«Давненько мы не видели «Вильярреал», который заходит в Лиге чемпионов настолько далеко. Но все мы знаем, что Унаи Эмери — мастер еврокубковых противостояний, и победа над «Ювентусом» ещё раз это подтвердила и даже доказала, что Эмери может побеждать со своими клубами не только в Лиге Европы. Правда, сейчас им предстоит играть с более стабильной «Баварией», которая проводит очень хороший сезон.

Где покажут матч «Вильярреал» — «Бавария»?

«Вильярреал» в последних двух турах чемпионата Испании умудрился проиграть «Леванте» и «Кадису». Эти два поражения очень сильно усложнили выполнение задачи на попадание в еврокубки на будущий год.



«Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии и, честно говоря, является главным фаворитом на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Команда прекрасно смотрится как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов. Группа была пройдена сверхуверенно, да и противостояние с «Зальцбургом» закончилось в общей сложности со счётом 8:2. Правда, есть одно маленькое но. Первая встреча, которую «Зальцбург» проводил дома, закончилась со счетом 1:1, да и в целом в выездных матчах с серьёзными соперниками мюнхенцы не выглядят настолько устрашающе. Поэтому есть вероятность, что и в этом матче у «Баварии» могут возникнуть проблемы. Плюс начинают появляться слухи, что Роберт Левандовски хочет покинуть клуб и перейти в «Барселону», поэтому давление на команду тоже присутствует.



Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 3. Мне кажется, что от первого матча не стоит ожидать чего-то фееричного. В интересах «Вильярреала» отыграть качественно в обороне, а они это делать уж точно умеют. Тем более, если посмотреть на статистику, уж очень много матчей в последнее время для «Вильярреала» заканчивается низами», — сказал Млечный.



Почему хитрый Эмери станет проблемой для «Баварии»?



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