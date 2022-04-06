«Вильярреал» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.98.
«Вильярреал» — «Бавария». Довольно-таки любопытная пара. На «Вильярреал» многие смотрят сверху вниз, предполагая, что шансов у него не так много, но «Вильярреал» уже показывал нам, что он не робкого десятка. Тренер у команды хороший. Посмотрим, что он может предъявить.
Где покажут матч «Вильярреал» — «Бавария»?
С другой стороны, «Бавария» очень мощна. В команде уже объявили, что именно Лига чемпионов является главной целью сезона. В команде есть всё, чтобы решать эти задачи.
Мне кажется, что «Вильярреалу» будет непросто настроиться на эту игру. Как бы уважение не превратилось в страх. С этим может быть проблема. В этой игре поставлю на победу «Баварии» с форой (-1) за 1.98. Не думаю, что мюнхенцы поедут в Испанию не за победой», — сказал Андронов.
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