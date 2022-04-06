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«Вильярреал» — «Бавария»: прогноз Артура Петросьяна на четвертьфинальный матч ЛЧ

«Вильярреал» — «Бавария»: прогноз Артура Петросьяна на четвертьфинальный матч ЛЧ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» выиграет и не пропустит за 3.04.

«Не думаю, что в этой паре есть какая-то интрига. Всё исключительно зависит от настроя «Баварии», а с ним, думаю, всё будет в порядке. Немцы не слишком напрягались в первом матче с «Зальцбургом» и не выиграли, но в ответке не валяли дурака и выиграли 7:1.

Где покажут матч «Вильярреал» — «Бавария»?

На этот раз наверняка они серьёзнее отнесутся уже к первой игре и попробуют решить все вопросы именно в ней. Нойер вернулся, уверенности в обороне будет больше. Это, конечно, плюс для мюнхенцев.

«Вильярреал» — хорошо организованная команда, но четвертьфинал – это её потолок и, безусловно, достижение Унаи Эмери. Но, похоже, силы команды иссякли. В последних двух турах жёлтые не забили ни одного мяча скромным «Кадису» и «Леванте» и нанесли всего три удара в створ за 180 минут игрового времени, при этом оба раза всухую уступив», — сказал Петросьян.

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