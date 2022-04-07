«Вест Хэм» — «Лион»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Вест Хэм» — «Лион».
Ставка: обе забьют за 1.84.
«У букмекеров «Вест Хэм» фаворит, но лондонцы в последнее время не впечатляют. Они сдали и в организации игры, что всегда было их коньком, и в эффективности впереди.
«Вест Хэм» — «Лион»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Даже с терпящим бедствие «Эвертоном» у «молотобойцев» были проблемы. Эпизодами у команды Мойеса что-то получается, но стабильности не видно. Так что остается надеяться на стандарты Крессвэлла, креатив Боуэна и мощь Антонио…
«Лион» прилично смотрится в последнее время. Французы проиграли всего раз в последних семи матчах и можно сказать на классе прошли совсем не простой «Порту». Они хороши в контратаках, у них интересное нападение, и, думаю, французы приложат все силы, чтобы доставить англичанам проблемы уже в первом матче.
К тому же там хватает игроков, которые захотят о себе заявить именно на родине футбола – это и Ауар, и Дембеле, и возвращающийся в английскую столицу Ндомбеле», — сказал Петросьян.
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