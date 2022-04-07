«Брага» — «Рейнджерс»: ставка Константина Генича на игру Лиги Европы в Португалии

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Брага» — «Рейнджерс» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 1.65.



«Брага» сейчас хороша, она прошла «Монако». Всё было по делу: дома одержали победу португальцы, в гостях удачно сыграли. В последних семи матчах в чемпионате только одно поражение у «Браги» — неожиданно уступили «Жил Висенте».

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Но там всё понятно: «Брага» не поднимется выше четвёртого места, да и ниже не опустится. Все сосредоточение команды Карлуша Карвальяла идёт на Лигу Европы. К тому же сейчас домашний матч. У «Браги» красивый, атмосферный стадион. И туда приезжает «Рейнджерс».



В дерби Old firm «Рейнджерс» в последнем туре уступил «Селтику» — 1:2, хотя вёл в счёте. На 6 очков «Селтик» увеличил отрыв от преследователя. Но там ещё будет раунд плей-офф, можно будет переключиться. В Лиге Европы очень неплохо выглядит «Рейнджерс». Проход Дортмунда — лишнее тому подтверждение. Учитывая класс игроков «Рейнджерс» и то, как он играет, верю, что шотландцы могут упереться и не проиграть в Португалии.



Мой прогноз — X2. Уж больно «Рейнджерс» понравился мне в противостоянии с «Боруссией», — сказал Генич.

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