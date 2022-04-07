«Лестер» — ПСВ: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги конференций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Лестер» — ПСВ.



Ставка: «Лестер» не проиграет и обе забьют за 2.22.



«От этой игры, кажется, стоит ждать голов. ПСВ последний раз уходил с поля без забитого мяча аж в декабре. Команда нацелена на атаку, регулярно создаёт моменты в немалом количестве, но и у своих ворот позволяет больше, чем это следовало бы делать.

Почему ПСВ не справится с «Лестером» в Англии?

34 пропущенных мяча у эйндховенцев в 28 играх чемпионата – это больше, чем у любой другой команды Эредивизии из топ-5. От «Копенгагена» в домашней игре 10 марта они пропустили четырежды, а в последнем туре чемпионата от «Твенте» — трижды.



«Лестер», кажется, прибавил. У «лис» даже без Варди и находящегося не в лучшем состоянии Даки многое стало получаться впереди. Да и сзади игра более-менее наладилась с возвращением в строй Эванса и Фофана. Конечно, до идеала им ещё далеко, но в целом тренд у команды, кажется, положительный», — сказал Петросьян.

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