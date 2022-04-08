«Штутгарт» — «Боруссия» (Дортмунд): ставка Романа Нагучева на матч 29-го тура Бундеслиги

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Штутгарт» — «Боруссия» (Дортмунд).

Ставка: в матче будет забито 2-3 гола за 2.13.

«После того как «Боруссия» проиграла у себя дома при полном стадионе, мне кажется, что она постарается сыграть максимально рационально в игре со «Штутгартом».

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Ожидается результативное противостояние. Это вполне возможно, тем более что обе команды редко играют низы. Но когда ты получаешь такую оплеуху, которую дортмундцы получили у себя дома, то следующий матч стараешься играть более спокойно. Мне кажется, что именно это и произойдёт в гостевой игре со «Штутгартом».



«Боруссия» ещё не потеряла шансов стать чемпионом в свете того, что «Баварии» грозит техническое поражение от «Фрайбурга». Думаю, что в этом матче будет 2-3 гола».

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