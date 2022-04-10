«Эспаньол» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 31-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» — «Сельта».
Ставка: 1:1 за 5.55.
«Силы команд выглядят равными. Не зря они имеют поровну очков, поровну побед и, соответственно, поровну и ничьих с поражениями. У «Эспаньола» под вопросом участие в матче самого ключевого футболиста — Рауля де Томаса, лучшего бомбардира «попугаев».
Прогноз на матч «Леванте» — «Барселона» с коэффициентом 2.42.
Даже если форвард сборной Испании выйдет на поле, его форма вряд ли сейчас хороша — Рауль де Томас вернулся в общую группу лишь на последней предматчевой тренировке.
В такой ситуации шансы каталонцев на победу сокращаются. Мне кажется, тут будет ничья. Рискну даже поставить на конкретный счёт — 1:1.
Уже после того, как решил поставить на счёт 1:1, проверил результаты личных встреч команд. И их миролюбивость просто впечатляет — вничью закончились пять из последних шести матчей между «Эспаньолом» и «Сельтой». И в трёх из этих случаев счёт был именно 1:1», — сказал Вишневский.
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