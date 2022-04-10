«Леванте» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 31-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» — «Барселона».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.92.
«Леванте» — «Барселона». Казалось бы, что тут прогнозировать, сказал бы человек, слабо знакомый с испанским футболом. Ведь «Барселона» совсем недавно вынесла «Реал» со счётом 4:0 на его поле, давно не проигрывает, много забивает. Вот она встречается с командой, которая весь сезон находится на дне турнирной таблицы.
Прогноз на матч «Леванте» — «Барселона» с коэффициентом 2.42.
Не исключаю, что именно в этом матче «Барселона» может потерять очки, потому что «Леванте» очень хорош в последних турах. Команда поменяла тренера, борется, преобразилась, недавно дёрнула «Вильярреал». Тот самый «Вильярреал», который обыгрывает «Баварию», громит на выезде «Ювентус».
Сейчас «лягушки» бьются, у них хорошо поставленная игра. По качеству футбола объективно это одна из топ-10 команд в Примере за последние 2 месяца. «Барселона», в свою очередь, сыграет после сложного матча во Франкфурте, и снова выездной матч, пусть и недалёкий, но всё же. Да и бороться в Ла Лиге «Барсе» уже почти не за что.
Понятно, что ниже четвёртого места она не опустится, скорее всего, останется на втором. Но бороться с «Реалом» за чемпионство нереально, уж слишком большой отрыв. «Барселоне» надо играть с мыслями об ответной игре в Лиге Европы. В команде хотят выиграть этот трофей.
Думаю, что «Барселона» точно пропустит хотя бы разок, но и сама забьёт. Ставка «обе забьют» тут прослеживается. Не удивлюсь, если игра окажется результативной.
В прошлом сезоне команды на поле «Леванте» сыграли со счётом 3:3. За сезон до этого «Леванте» выиграл у «Барселоны» со счётом 3:1.
Каждый приезд «Барселоны» завершается тремя голами в её ворота, а сейчас она приедет уставшей. Я ограничусь банальной ставкой — обе забьют и ТБ 2.5», — сказал Вишневский.
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