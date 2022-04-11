«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз Павла Кириченко на матч Лиги чемпионов

Профессиональный каппер Павел Кириченко дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Вильярреалом», который состоится 12 апреля.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.78.



«Испанский коллектив в очередной раз предстал сплочённой боевой единицей в еврокубках. Без ярких звёзд в составе команда отстояла минимальное преимущество против мощной атаки «Баварии». Все вновь вспомнили, и абсолютно заслуженно, что Унаи Эмери – кубковый тренер. Порядок и самоотдача превзошли класс немцев в тот вечер.

Почему в паре «Реал» — «Челси» ещё ничего не ясно?

Главный вопрос теперь – получится ли это преимущество удержать. Для «Баварии» победа в Лиге чемпионов – главная цель сезона. При Нагельсмане мюнхенцы стали чаще выдавать слабые матчи, это происходит обычно неожиданно, но точечно. Долгих кризисов я не замечал. На сегодняшний день у «Баварии» все лидеры в строю.



Уместно вспомнить, что и на прошлой стадии плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» начинала с довольно слабого выездного матча с «Зальцбургом». Тогда, если кто не в курсе, австрийцы в последнюю десятиминутку не забили в пустые ворота (могли сделать счёт 2:0), а вскоре после этого момента получили гол в свои ворота после банального заброса в штрафную. Но главное, что дома «Бавария» в ответном матче просто уничтожила «Зальцбург».



Предположу, что и «Вильярреал» не справится с атакой «Баварии» второй раз подряд. За неделю до игры коэффициент на победу мюнхенцев с форой (-1.5) довольно высок», — сказал Кириченко.

Впервые в истории в ворота «Барселоны» назначено три пенальти в матче Ла Лиги.

Карпин считает, что в чемпионате России полностью нарушен спортивный принцип.

Гвардиола признал, что стал лучше благодаря Юргену Клоппу.

Джикия попросил не спрашивать о возможном вылете «Спартака» в ФНЛ.