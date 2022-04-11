«Райо Вальекано» — «Валенсия»: где смотреть прямую трансляцию матча Примеры 11 апреля

11 апреля в Мадриде состоится заключительный матч 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» — «Валенсия». Начало встречи — в 22:00 мск.
Сезон без трофеев, нервный срыв и полиция. Чёрная полоса Роналду.
На территории России встречу можно будет увидеть на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерских контор в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам поля: поставить на победу «Райо Вальекано» можно с коэффициентом 2.18. Успех «Валенсии» эксперты оценили коэффициентом 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.40.
Букмекеры сомневаются, что матч «Райо Вальекано» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Ставка «обе забьют» оценена в 2.04.
«Валенсия» сейчас занимает девятое место, у неё в активе 41 очко. «Райо Вальекано» идёт на 13-й строчке, набрав 33 очка.
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