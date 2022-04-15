«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/2 финала Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».



Ставка: проход «Ливерпуля» за 2.20.



«Говорим о полуфинале Кубка Англии, в котором на «Уэмбли» сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Почему матч «Сити» — «Ливерпуль» в Кубке Англии мы запомним надолго?

Мне кажется, что в этой игре «Ливерпуль» чуть больший фаворит, чем в матче чемпионата. Не только потому, что игра пройдёт на нейтральном поле, а не в Манчестере, но и по другим причинам. Прежде всего это матчи в Лиге чемпионов.



«Манчестер Сити» провел тяжёлую как физически, так и психологически игру с «Атлетико», где до последних секунд держалось напряжение. Команда играла основным составом, было тяжело. Плюс есть вопросы по Де Брёйне, который получил травму; Уокер, скорее всего, пропустит этот матч.



У «Ливерпуля» обратная ситуация. Команда играла дома без перелётов. По сути, на игру с «Бенфикой» вышел резервный состав, основа вышла только во втором тайме побегать в тренировочном режиме. Думаю, что это имеет серьёзное значение – свежий «Ливерпуль» против подуставшего «Сити».



Несмотря на то что букмекеры считают фаворитом именно команду Гвардиолы, мне кажется, что здесь небольшое преимущество у «Ливерпуля». Я бы поставил на выход «Ливерпуля» в финал. Мерсисайдцы продолжают борьбу сразу за четыре трофея, чего не удавалось за всю историю английского футбола сделать ни одной команде. Кубок лиги уже взят, теперь полуфинал Кубка Англии, впереди «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов, и в чемпионате сохраняется борьба. Мой вариант – проход «Ливерпуля», — сказал Петросьян.

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