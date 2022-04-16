«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на матч полуфинала Кубка Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.28.

Почему матч «Сити» — «Ливерпуль» в Кубке Англии мы запомним надолго?

«Встречаются две лучшие команды в мире (на мой взгляд). Конечно, эта встреча будет очень напряжённой. У команд сверхплотный график. Но всё равно мне кажется, что шансы абсолютно одинаковые – 50 на 50.



У «Манчестер Сити» есть преимущество своего поля. А на стороне «Ливерпуля» то, что игра в Лиге чемпионов для них была менее энергозатратной. Сразу семь новых игроков появилось в стартовом составе красных (по сравнению с предыдущим матчем с «Сити»). Лидерам дали передохнуть, они будут более свежими.



А вот у «Манчестера» играл боевой состав, и матч с «Атлетико» был в напряжении до последней секунды.



Это кубковая игра, график у обеих команд нереальный. Обе будут играть очень осторожно. Если в чемпионате «Ливерпулю» нужно было побеждать, то здесь устраивает и ничейный счёт. Вряд ли кто-то будет сильно рисковать. Поэтому думаю, что мы не увидим в этой встрече много голов. Игра будет боевой и аккуратной. Чем-то будет напоминать со стороны «Сити» концовку матча с «Атлетико». Мой прогноз – тотал меньше 2.5 мяча».

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