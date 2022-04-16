Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Рубин»: фрибет 3000 рублей к матчу РПЛ

«Спартак» — «Рубин»: фрибет 3000 рублей к матчу РПЛ
Комментарии

16 апреля пройдёт матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Начало — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет 3000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022