«Арсенал» — «Ростов»: ставка Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула – «Ростов» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 2.33.



«Ростов» хорошо провёл два последних матча. Они получились разными. С «Крыльями» больше было тактики, позиционных перемещений. Можно отметить игру в обороне. С «Локомотивом» преуспели в атаке — забили 4 мяча. Но я бы не стал делать серьёзные выводы.

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Много молодых игроков в составе «Ростова», они не отличаются стабильностью. И вообще, состав только наигрывается, футболисты притираются друг к другу. Если прошлые игры были хороши, то совсем не обязательно, что всё получится в Туле. К тому же будет отсутствовать ключевой защитник Осипенко.



«Арсеналу» деваться некуда. Нужно брать очки, лучше, конечно, победить. По весне Тула пока не выигрывала, но есть неплохие игроки, которые могут давать результат. Очень важен настрой. Если он будет, то «Арсеналу» по силам в этом матче победить. В Туле болельщики могут обеспечить поддержку, зарядить игроков. Футболисты должны выжать из себя максимум, иначе — вылет.



Рискну взять Тулу с форой (0). Думаю, «Ростов» может немного переоценить свои успехи и недооценить тульский «Арсенал», — сказал Титов.

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