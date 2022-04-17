«Атлетико» — «Эспаньол»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 32-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Эспаньол».



Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.50.



«Атлетико» вполне может сыграть в этом туре плохо – скажутся и усталость после тяжёлых матчей с «Манчестер Сити», и паршивое настроение из-за итогового вылета из Лиги чемпионов, и ощущения, что сезон теперь точно будет закончен без трофеев и бороться уже, в общем-то, не за что.

Прогноз с коэффициентом 2.20 на матч «Атлетико» — «Эспаньол».

Но и в «Эспаньол» веры мало: «попугаи» – одна из худших гостевых команд чемпионата, и едва ли каталонцы смогут выиграть на «Ванда Метрополитано» даже в нынешних обстоятельствах.



Думаю, что «Атлетико» не проиграет при, скорее всего, не самом большом количестве голов. 1Х и ТМ (3.5) тут вполне подойдёт. «Атлетико» традиционно мало забивает и пропускает в первых таймах, а сил взвинтить игру после перерыва может и не быть после 112-минутного триллера с «Манчестер Сити» и эмоциональной опустошённости. Такую неудачу, как сезон без трофеев, ещё нужно переварить, прежде чем снова найдётся мотивация на рядовые матчи после достойных битв под гимн Лиги чемпионов», — сказал Вишневский.

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