«Байер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» — «РБ Лейпциг» в 30-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.86.



«В этом туре будет достаточно интересная игра. «Байер» встретится с «РБ Лейпциг».

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У хозяев есть некоторое преимущество, так как «Лейпциг» играл в Лиге Европы и прилично потратил сил в матче с «Аталантой». Задача была решена, и это плюс для команды, но есть вопросы к тому, как она восстановится.



В принципе, для Доменико Тедеско и его «Лейпцига», который сформировался как команда, «Байер» достаточно удобный соперник. «Байер» позволяет играть, не перекусывает, что называется, твою команду.



Думаю, что у «Лейпцига» будет достаточно возможностей и шансов для атак. Игра будет открытой. У «Байера» с любым соперником не бывает иначе. Исходя из этого, тут стоит ставить на голы. В Лиге Европы «Лейпциг» собранно и дисциплинированно отыграл в защите. В чемпионате Германии они порой не так сконцентрированы на этом деле», — сказал Андронов.

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