«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии «Челси» — «Кристал Пэлас».



Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.64.



«С одной стороны, «Челси», конечно, не в лучшем эмоциональном состоянии после неудачи в игре с «Реалом». С другой — у команды по-прежнему сохраняются шансы на трофей, и попытка его заполучить будет предпринята. С «Пэласом» Патрика Виейра «Челси» уже дважды встречался в этом сезоне и дважды же довольно спокойно обыгрывал – 3:0 и 1:0.

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Одной из причин этого было отсутствие у «КП» Конора Галлахера. Молодой англичанин, один из ключевых игроков команды Виейра, принадлежит «Челси», и синие упорно отказывались давать ему право принимать участие в этих матчах. Отказались они и сейчас, хотя «Пэлас» снова выступил с такой просьбой.



Без Галлахера команда теряет и в прессинге, и в остроте впереди, и в создаваемых шансах.



Думаю, игра получится боевой, «Челси» будет владеть инициативой и в не слишком результативном матче возьмёт верх. Ну или хотя бы будет ближе к тому, чтобы это сделать», — сказал Петросьян.

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